Стоимость нефти Brent превысила $94 за баррель впервые с 21 августа
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре подорожал до $94,36 за баррель. Это самое большое значение с 21 августа, следует из данных лондонской биржи ICE.
По состоянию на 20:14 мск стоимость фьючерса росла на 6,33%, до $93,95 за баррель. Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI дорожал на 4,63%, до $89,73 за баррель.
В ночь на 31 августа произошел очередной виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Вооруженные силы США атаковали иранский остров Ларак в Ормузском проливе. Иран заявил об ответных ударах по американским базам в Иордании и ОАЭ. На следующий день атаки продолжились — США ударили по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране.
Подробнее — в материале «Ъ» «По Ормузу не пройти».
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Нефть Brent
Взаимные удары Ирана и США, начавшиеся в июле 2026 года, стали основной причиной роста цен на нефть марки Brent, поскольку нарушили логистику поставок с Ближнего Востока. 11 июля 2026 года США объявили о завершении третьей волны ударов по Ирану, заявив о поражении более 300 целей, на что вооруженные силы Ирана ответили атаками ракетами и беспилотными летательными аппаратами по американским военным объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане.
Эскалация конфликта привела к почти полному прекращению экспорта нефти из Ирана и приостановке судоходства через Ормузский пролив. Пролив, являющийся единственным выходом для экспорта нефти из стран Персидского залива, практически остановил работу после начала конфликта в феврале 2026 года, через него проходит около 20% мировых поставок энергоносителей.
На фоне этих событий спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в марте 2026 года предрек наступление крупнейшего энергетического кризиса в истории, а Минэнерго США повысило свой прогноз средней стоимости нефти Brent на 34% — до $78,84 за баррель.