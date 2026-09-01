Стоимость нефти Brent превысила $94 за баррель впервые с 21 августа

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре подорожал до $94,36 за баррель. Это самое большое значение с 21 августа, следует из данных лондонской биржи ICE.

По состоянию на 20:14 мск стоимость фьючерса росла на 6,33%, до $93,95 за баррель. Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI дорожал на 4,63%, до $89,73 за баррель.

В ночь на 31 августа произошел очередной виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Вооруженные силы США атаковали иранский остров Ларак в Ормузском проливе. Иран заявил об ответных ударах по американским базам в Иордании и ОАЭ. На следующий день атаки продолжились — США ударили по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Ормузу не пройти».