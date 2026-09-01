В свердловские школы в 2026 году пошли 550 тысяч учеников

В Свердловской области 1 сентября в школы региона пошли 550 тыс. учеников, включая более 43 тыс. первоклассников, сообщили в региональном департаменте информационной политики. В Екатеринбурге в День знаний открыли новую школу №366 у Парка Маяковского, после капитального ремонта заработали школы №4 в Верхнем Тагиле и №17 в поселке Левиха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным департамента, до конца 2026 года капремонт планируют завершить в 17 образовательных учреждениях в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Артемовском, Камышлове и на других территориях. На модернизацию инфраструктуры направлено более 2,7 млрд руб. из бюджетов разных уровней, а также около 200 млн руб. на обновление пищеблоков в более чем 470 школах. Парк школьных автобусов пополнился 53 новыми единицами. Губернатор также сообщил, что до конца года завершится строительство школы №4 на 300 мест в Сосьве.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова поздравила учащихся Свердловского областного медицинского колледжа. В Свердловский областной медицинский колледж поступило 4,6 тыс. студентов, из которых 2,8 тыс. обучаются на бюджетной основе, а 205 человек приехали из других регионов за счет средств области.