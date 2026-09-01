Паслер и Орлов открыли новую школу у Парка Маяковского в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр Алексей Орлов открыли в Екатеринбурге новую школу №366 на ул. Щорса у Парка Маяковского. Школа на 1,5 тыс. учеников ориентирована на углубленное изучение биологии, химии, географии, обществознания, физики и математики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 4 Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Кроме стандартной школьной программы, ребята будут получать дополнительные знания, например по основам практической медицины. В числе преподавателей – сотрудник службы скорой медицинской помощи. Инновационная образовательная среда включает биохимический кластер, медицинский симуляционный класс, лабораторию для работы с искусственным интеллектом»,— прокомментировал Денис Паслер.

По данным городской администрации, в школе будут обучаться 1580 детей, из которых 180 – первоклассники. Площадь здания составляет 33 тыс. кв. м, оно разделено на три блока для разных возрастных групп.

По словам главы региона, в сотрудничестве с вузами для учеников предусмотрены профпробы и стажировки. Для учеников запланированы совместные образовательные проекты с Парком Маяковского.

Денис Паслер отметил, что в этом году в регионе открывают две новые школы, в 2027 году – еще две. «Плюс семь зданий, которые находятся на стадии проектирования или строительства. 24 учреждения капитально ремонтируем»,— добавил губернатор.