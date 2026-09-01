В Ростове ищут подрядчика для установки наружного освещения в Братском переулке

Администрация Ростова-на-Дону объявила поиск подрядчика для строительства сетей наружного освещения на участке Братского переулка — от улицы Пушкинской до переулка Согласия. Объем финансирования из городского бюджета составит свыше 6 млн руб. Заказчиком работ выступает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

Установка освещения проводится во исполнение судебного решения, которым администрацию города обязали устранить недостаток, создающий угрозу безопасности пешеходов и автомобилистов.

Основанием для разбирательства послужили результаты проверки прокуратуры Ростова-на-Дону, проведённой в 2023 году: надзорное ведомство зафиксировало полное отсутствие стационарного уличного освещения на указанном участке. Ранее прокуратура неоднократно направляла представления главе администрации, однако необходимые меры приняты не были.

Мария Хоперская