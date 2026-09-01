В Ростове начался снос бывшего дома Михаила Афанасенко

В центре РостованаДону демонтируют здание по адресу: ул. Восточная, 6 — бывшего дома Михаила Афанасенко. По данным движения «МойФасад», 31 августа территорию объекта огородили забором, к работам привлечена специальная техника; отдельные части здания уже разрушены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мой Фасад Фото: Мой Фасад

Градозащитники полагают, что на освобождаемой площадке планируется возведение жилого комплекса.

Дом представлял собой объект блокированной застройки с одним подъездом и порядка 10 квартирами. В 2014 году здание признали аварийным; расселение жильцов проведено в 2023–2024 годах. В феврале 2026 года городская дума включила дома № 6 и № 9 в план приватизации муниципального имущества. Снос начался в августе 2026 года.

Мария Хоперская