Зарплата педагогов в Ростовской области выросла на 14% за год

Средняя зарплата учителей в Ростовской области с января по август 2026 года достигла 43 тыс. руб., что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года — 37,8 тыс. руб. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным аналитиков, с начала 2026 года в регионе разместили более 1,3 тыс. вакансий для педагогов. Наибольшее число предложений пришлось на август — более 250, на втором месте июнь с более чем 240 вакансиями, на третьем — июль с более чем 220.

Отмечается, что работодатели отдают предпочтение специалистам с начальной профессиональной базой: 53% вакансий предполагают опыт работы от одного до трех лет. Доля предложений для начинающих составляет 37%, а на педагогов с опытом свыше шести лет приходится 9%.

Помимо профильного образования, востребованы педагоги, готовые организовывать учебный процесс, выстраивать коммуникацию с учениками и коллегами, вести документацию и применять современные методики. В числе ключевых компетенций — грамотная речь, умение работать в коллективе, знание психологии, владение английским языком, опыт дистанционного обучения, точность, внимательность к деталям и креативный подход.

Константин Соловьев