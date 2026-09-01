Томская компания вложит 98 млн рублей в производство тротуарной плитки

Новый резидент промышленного парка «Томск» — компания ООО «Экотехнопарк» — планирует открыть линию по производству композитных полимерных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Томск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ассортимент продукции будет включать тротуарную плитку, бордюрный камень, а также канализационные и коммуникационные колодцы. Общий объем инвестиций в проект составит 98 млн руб. Реализация намечена на период с 2026 по 2032 год.

Ожидается, что за время реализации проекта поступления от налогов и сборов составят 185,62 млн руб. В областной бюджет из этой суммы поступит 62,12 млн руб.

ООО «Экотехнопарк» зарегистрировано в Томске в 2018 году в сфере производства пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Единственным учредителем с долей 40% в уставном капитале является Дмитрий Митасов, который также является гендиректором предприятия. Выручка общества в 2025 году отсутствовала, при этом чистая прибыль составила 38 тыс. руб.

Лолита Белова