Молочную ферму в Каменском районе выставили на продажу за 25 млн рублей

В Каменском районе Ростовской области выставлена на продажу действующая молочная ферма за 25 млн руб. Соответствующее объявление размещено на популярной онлайн-площадке. Продавец рассматривает только полную продажу, подробности сделки обсуждаются при личной встрече.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В состав хозяйства входят два коровника площадью 1,6 тыс. и 1,4 тыс. кв. м, корпус для хранения сена и зерна, здание административно-бытового комплекса (АБК), две водные скважины и трансформатор. Все помещения находятся в собственности, земля и участки для выпаса — в долгосрочной аренде.

Ферма укомплектована тракторами МТЗ, ЮМЗ, Т-40 и Т-70, самосвалом ГАЗ, а также культиваторами, сеялками, пресс-подборщиком, косилками, прицепами и кормораздатчиком. Для транспортировки молока предусмотрены автоцистерны с термоприцепами. Производственная линия оснащена оборудованием из пищевой нержавеющей стали, в том числе двумя танками-охладителями и пастеризатором.

Сбыт молочной продукции уже налажен, кормовая база на сезон заготовлена.

Наталья Белоштейн