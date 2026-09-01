Объявлен конкурс на должность зампреда Новосибирского областного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на должность заместителя председателя Новосибирского областного суда. Документы от претендентов будут принимать до 29 сентября, указывается на сайте ВККС.
У председателя Новосибирского областного суда Людмилы Симанчевой три заместителя. В середине марта 2027 года истекает уже второй шестилетний срок полномочий Татьяны Рытиковой. Полномочия Виталия Тыняного заканчиваются в октябре 2028 года, Павла Яковинова — в ноябре 2029 года.