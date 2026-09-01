Захарова назвала актуальной рекомендацию МИД России эвакуироваться из Киева
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рекомендации ведомства дипломатическому корпусу и иностранным гражданам в Киеве эвакуироваться остаются в силе. Об этом дипломат сообщила на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Рекомендации были сделаны еще в мае этого года из-за «перехода российских вооруженных сил к систематическому и последовательному нанесению ударов по военной инфраструктуре Украины», напомнила Мария Захарова. По ее словам, действия ВС России носят ответный характер и связаны с наращиванием ударов по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
6 мая МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. На следующий день Мария Захарова призвала украинских граждан также отнестись к рекомендации серьезно. Евросоюз в ответ подчеркнул, что сохранит неизменным дипломатическое присутствие в Киеве. США также отвергли планы эвакуации.
26 мая 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предупреждение об ударах по Киеву необходимо для информирования международного сообщества, чтобы избежать последующих обвинений в адрес Москвы. Российское внешнеполитическое ведомство заверило, что продолжит информировать международное сообщество о планируемых шагах.
МИД России 25 мая 2026 года заявил, что вооруженные силы страны приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве, что стало ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске 22 мая. Посол России в Лондоне Андрей Келин 3 июня 2026 года довел до МИД Великобритании рекомендацию российской стороны эвакуировать из Киева дипломатический персонал, подчеркнув необходимость серьезно отнестись к заявлению МИД России от 25 мая.
Глава МИД России Сергей Лавров 23 июня 2026 года заявил, что рекомендация российских властей об эвакуации иностранных дипломатов из Киева остается в силе. Он подчеркнул, что эта рекомендация имеет долгосрочный характер и будет реализована для достижения целей специальной военной операции.