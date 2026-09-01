Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
VTB logo

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000

Захарова назвала актуальной рекомендацию МИД России эвакуироваться из Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рекомендации ведомства дипломатическому корпусу и иностранным гражданам в Киеве эвакуироваться остаются в силе. Об этом дипломат сообщила на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Рекомендации были сделаны еще в мае этого года из-за «перехода российских вооруженных сил к систематическому и последовательному нанесению ударов по военной инфраструктуре Украины», напомнила Мария Захарова. По ее словам, действия ВС России носят ответный характер и связаны с наращиванием ударов по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

6 мая МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. На следующий день Мария Захарова призвала украинских граждан также отнестись к рекомендации серьезно. Евросоюз в ответ подчеркнул, что сохранит неизменным дипломатическое присутствие в Киеве. США также отвергли планы эвакуации.

Составлено ИИ-Ассистентъ

26 мая 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предупреждение об ударах по Киеву необходимо для информирования международного сообщества, чтобы избежать последующих обвинений в адрес Москвы. Российское внешнеполитическое ведомство заверило, что продолжит информировать международное сообщество о планируемых шагах.

МИД России 25 мая 2026 года заявил, что вооруженные силы страны приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве, что стало ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске 22 мая. Посол России в Лондоне Андрей Келин 3 июня 2026 года довел до МИД Великобритании рекомендацию российской стороны эвакуировать из Киева дипломатический персонал, подчеркнув необходимость серьезно отнестись к заявлению МИД России от 25 мая.

Глава МИД России Сергей Лавров 23 июня 2026 года заявил, что рекомендация российских властей об эвакуации иностранных дипломатов из Киева остается в силе. Он подчеркнул, что эта рекомендация имеет долгосрочный характер и будет реализована для достижения целей специальной военной операции.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд