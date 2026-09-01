Захарова назвала актуальной рекомендацию МИД России эвакуироваться из Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рекомендации ведомства дипломатическому корпусу и иностранным гражданам в Киеве эвакуироваться остаются в силе. Об этом дипломат сообщила на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Рекомендации были сделаны еще в мае этого года из-за «перехода российских вооруженных сил к систематическому и последовательному нанесению ударов по военной инфраструктуре Украины», напомнила Мария Захарова. По ее словам, действия ВС России носят ответный характер и связаны с наращиванием ударов по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

6 мая МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. На следующий день Мария Захарова призвала украинских граждан также отнестись к рекомендации серьезно. Евросоюз в ответ подчеркнул, что сохранит неизменным дипломатическое присутствие в Киеве. США также отвергли планы эвакуации.