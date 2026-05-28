Посольство США опровергло отъезд из Киева

Посольство США в Киеве продолжает работу. В диппредставительстве не подтвердили информацию главы европейской дипломатии Каи Каллас об отъезде американских дипломатов. В посольстве при этом напомнили, что гражданам США на Украину ездить не стоит.

«В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными. Для Госдепа безопасность американцев имеет первостепенное значение, и он регулярно пересматривает уровень безопасности посольства в Киеве»,— сказано в пресс-релизе посольства в соцсети X.

Госпожа Каллас заявила, что все посольства стран Евросоюза (ЕС) остались в Киеве, а сотрудники посольства США уехали. МИД России 25 мая объявил, что российская армия приступает к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве в ответ на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, где погиб 21 человек. В МИДе призвали иностранцев, в том числе дипломатов, покинуть Киев «как можно скорее». ЕС ответил на этот призыв отказом эвакуировать свой дипперсонал.