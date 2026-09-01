Суд отпустил под домашний арест бывших руководителей клиники Мешалкина

Советский районный суд Новосибирска по ходатайству защиты смягчил меру пресечения бывшему гендиректору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ Александру Чернявскому, обвиняемому в коррупции. Из СИЗО его перевели под домашний арест, рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного заседания.

Меру пресечения изменили и трем другим фигурантам этого дела — бывшему заместителю директора клиники Артему Пухальскому, а также предпринимателям Татьяне Гриценко и Алексею Лутцеву, которые также содержались под стражей.

В августе 2025 года правоохранители задержали гендиректора НМИЦ Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского, курировавшего вопросы экономики и финансов. В кабинетах и жилищах подозреваемых провели обыски, в ходе которых были изъяты крупная сумма в рублях и валюте, а также коллекция часов. Задержанных доставили в Москву.

Медиков заподозрили в получении взяток от руководителей компаний «Видванс» и «Аритмомед» Татьяны Гриценко и Алексея Лутцева, которых также арестовали. Топ-менеджеры НМИЦ, по версии следствия, якобы брали взятки за подписание контрактов на поставку в клинику медоборудования и расходных материалов. Речь идет о 30 млн руб.

Летом 2026 года, когда расследование было завершено, всех четверых этапировали в Новосибирск. 28 августа суд приступил к рассмотрению дела по существу.

Илья Николаев