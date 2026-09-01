Мусорному полигону в Новосибирской области добавят 13 гектаров

В Краснозерском районе Новосибирской области примерно на 13 га расширят полигон твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующий законопроект о переводе сельскохозяйственных земель в новый статус рассматривает сессия законодательного собрания региона, которая проходит в дистанционной форме с 31 августа по 1 сентября.

Инициатором перевода земель выступила администрация района. Полигон находится на территории Колыбельского сельсовета. Там складируются ТКО четырех районов: Краснозерского, Доволенского, Коченевского и Ордынского. В пояснительной записке к законопроекту руководитель областного департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов указал, что действующий полигон работает с 2014 года, его остаточная вместимость сократилась до 1%.

24 августа комитет заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям рекомендовал принять законопроект в двух чтениях.

Валерий Лавский