Ветеран СВО стал главой красноярского агентства труда и занятости населения

Станислав Салашнев назначен руководителем агентства труда и занятости населения Красноярского края. По данным официального портала региона, он является выпускником региональной кадровой программы для ветеранов СВО «Сибирский характер».

«Нужно будет работать в проактивном режиме — с ветеранами, с общественными организациями, предлагать людям формы работы, говорить им о возможностях, которые есть у государства для развития профессиональных знаний и адаптации ветеранов СВО в мирной жизни»,— поставил задачу перед новым чиновником губернатор Михаил Котюков.

В пресс-службе краевого правительства уточнили, что у господина Салашнева два высших образования. Он окончил Кубанский государственный аграрный университет (бухгалтерский учет, анализ и аудит) и Краснодарский университет МВД РФ (юриспруденция).

В мае 2026 года на пенсию вышел предыдущий руководитель агентства труда и занятости населения Виктор Новиков. До последнего времени полномочия руководителя временно исполнял Сергей Селюнин.

Валерий Лавский