Довыборы в сельсовете в Хакасии отложили из-за нехватки кандидатов

Выборы в одном из округов в Беренжакском сельсовете Ширинского района Хакасии пришлось перенести из-за нехватки кандидатов. Об этом сообщила избирательная комиссия республики.

Речь идет о дополнительных выборах депутатов в трехмандатном округе №1. «Решение принято территориальной избирательной комиссией Ширинского района в связи с тем, что число зарегистрированных кандидатов… оказалось равно числу вакантных мандатов, что по закону недопустимо»,— пояснили в республиканском избиркоме. По данным ГАС «Выборы», в трехмандатном округе №1 к концу избирательной кампании осталось два кандидата.

В Беренжакский сельсовет входят три населенных пункта. В них проживает в общей сложности около 170 человек. Голосование после переноса пройдет 29 ноября 2026 года.

Валерий Лавский