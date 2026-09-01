Сибирские команды КХЛ заняли второе и третье места на Кубке Блинова в Омске

В Омске завершился традиционный предсезонный турнир клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кубок Блинова. В последнем матче соревнований 31 августа «Сибирь» обыграла череповецкую «Северсталь».

Новосибирцы победили со счетом 4:0, забивая в каждом периоде. Голы на счету Михаила Абрамова, Степана Никулина, Семена Кошелева и Павла Тютнева. Это позволило «Сибири» занять второе место из пяти: она уступила только обладателю Кубка Гагарина прошлого сезона — ярославскому «Локомотиву».

На третьем месте расположились хозяева — «Авангард». Омичи на домашнем турнире уступили «Сибири» (2:5) и «Северстали» (2:3), обыграли по буллитам «Локомотив» и нижнекамский «Нефтехимик» (4:3).

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2026/2027 стартует 5 сентября. В этот день «Сибирь» сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом». 7 сентября «Авангард» примет уфимский «Салават Юлаев».

Валерий Лавский