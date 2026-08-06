Ретропоезд «Уральский экспресс» запустят 7 августа из Екатеринбурга в Невьянск

Свердловская железная дорога (СвЖД) организует в пятницу, 7 августа, промо-рейс ретропоезда «Уральский экспресс» по маршруту Екатеринбург — Невьянск с целью презентации нового однодневного тура, сообщили в пресс-службе СвЖД. Невьянску исполнилось 325 лет, и он является частью национального туристического «Демидовского маршрута».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Отправление назначено со станции Екатеринбург-Пассажирский в 8:18, обратный поезд — в 17:00. В состав поезда войдут пять стилизованных вагонов на 126 мест, включая фотокупе, ресторанный вагон и вагон-бар, где пассажирам предложат блюда уральской кухни, безалкогольный глинтвейн и фирменный пломбир «Уральский экспресс». Путешественники смогут подключиться к Wi-Fi с информационно-развлекательной системой и купить сувенирную продукцию бренда «Уральский экспресс».

В честь отправления первого поезда будет организована праздничная программа. В ходе поездки запланирована 30-минутная остановка на станции Шувакиш с воссозданным обликом типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги начала XX века. При прибытии в Невьянск гости смогут принять участие в пешеходно-автомобильной программе с осмотром ключевых достопримечательностей города.

Билеты на поезд можно приобрести при выборе маршрута Екатеринбург-Пассажирский — Екатеринбург-Тур. Дополнительно можно приобрести экскурсионную программу, в рамках которой можно посетить музейно-выставочный центр «Земская школа», наклонную башню Демидовых, Музей истории Невьянского края, Дом Невьянской иконы.

Ирина Пичурина