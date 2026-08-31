Песков назвал утками сообщения о возможном саммите США, России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информационными утками сообщения СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехсторонний саммит России, США и Украины. Господин Песков назвал визит Джона Рэтклиффа «рутинными контактами по линии специальных служб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Исходите из того, что основы нашей внешней политики и тем более политики в контексте Украины определяет президент Путин. Помните, кто возглавляет нашу переговорную группу, кто в ней участвует. И вот из этих реалий исходить. А главное, исходить из тех реалий, которые складываются на фронтах»,— сказал господин Песков «Вестям».

Джон Рэтклифф посетил Россию 25 августа. Он провел встречу с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Детали встречи не раскрывались. О том, что господин Рэтклифф предложил российским властям провести встречу президентов России, США и Украины, сообщало издание Axios со ссылкой на источники.

Подробнее — в материале «Ъ» «России предложили худой мир».