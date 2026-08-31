Песков назвал утками сообщения о возможном саммите США, России и Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информационными утками сообщения СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехсторонний саммит России, США и Украины. Господин Песков назвал визит Джона Рэтклиффа «рутинными контактами по линии специальных служб».
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Исходите из того, что основы нашей внешней политики и тем более политики в контексте Украины определяет президент Путин. Помните, кто возглавляет нашу переговорную группу, кто в ней участвует. И вот из этих реалий исходить. А главное, исходить из тех реалий, которые складываются на фронтах»,— сказал господин Песков «Вестям».
Джон Рэтклифф посетил Россию 25 августа. Он провел встречу с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Детали встречи не раскрывались. О том, что господин Рэтклифф предложил российским властям провести встречу президентов России, США и Украины, сообщало издание Axios со ссылкой на источники.
Подробнее — в материале «Ъ» «России предложили худой мир».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал контакты между российскими и американскими спецслужбами позитивным явлением, подчеркнув, что они сохраняются даже в самые сложные периоды двусторонних отношений. Об этом он заявил 26 августа 2026 года после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Президент России Владимир Путин был оперативно проинформирован об итогах встречи Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, хотя личных контактов с главой государства у Рэтклиффа не было и не планировалось.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что 25 августа он провел в Москве встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, где обсуждался ряд вопросов, находящихся в компетенции разведывательных служб. Перед отбытием из Риги американская сторона, по утверждениям Axios, просила Украину не наносить удары по территории России, над которой должен был пролетать Рэтклифф.
Ранее, в марте 2025 года, Сергей Нарышкин и Джон Рэтклифф уже проводили телефонный разговор, после которого директор СВР допустил возможность личной встречи с главой ЦРУ. До этого предыдущий директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву в ноябре 2021 года по поручению президента США Джо Байдена на фоне сообщений о наращивании российских войск у границы с Украиной.