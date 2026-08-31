Песков: конфликт на Ближнем Востоке развивается не по лучшему сценарию

Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию на Ближнем Востоке с иранским коллегой Масудом Пезешкианом 1 сентября в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, конфликт в регионе развивается не по лучшему сценарию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Мы видим, что буквально накануне были очередные всплески эскалации с обеих сторон»,— сказал господин Песков «Вестям». Пока трудно сказать о возможности посредничества России в урегулировании конфликта, добавил он.

В ночь на 31 августа Иран и США впервые с конца июля обменялись ударами. Вооруженные силы США атаковали иранский остров Ларак в Ормузском проливе. Иран заявил об ответных ударах по американским базам в Иордании и ОАЭ.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Ормузу не пройти».