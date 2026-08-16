Таиланд в 2025 году посетили 2 млн туристов из России
В 2025 году Таиланд посетили около 2 млн российских туристов. Об этом сообщил глава таиландского МИДа Сихасак Пхуангкеткеу в интервью ТАСС.
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
«Мы очень счастливы, что приняли более 2 млн гостей из России. Многие из них приезжают, получают очень приятные впечатления и возвращаются снова»,— отметил господин Пхуангкеткеу.
Министр также заверил, что страна примет дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность посещающих страну туристов — в том числе россиян. «Наша задача состоит не только в том, чтобы предоставить привлекательные [туристические] направления. Вопрос безопасности также очень важен»,— отметил он.
В этой связи Сихасак Пхуангкеткеу отметил, что инцидент с убийством 22-летней россиянки и ее несовершеннолетнего брата в Паттайе вызвал широкий резонанс. «Мы все шокированы случившимся», — отметил глава МИД Таиланда.
В конце июня 2026 года в Паттайе пропали двое россиян. Полиция задержала двух мужчин, они дали признательные показания. Задержанные рассказали, что хотели украсть у россиян мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Таиландские власти выплатили родным убитых компенсации и пообещали усилить безопасность туристов.
Власти Таиланда в лице премьер-министра Анутхина Чанвиракуна и главы МИД Сихасака Пхуангкеткеу выразили соболезнования российскому послу Евгению Томихину по поводу убийства россиян в Паттайе и пообещали усилить меры безопасности для туристов. Российское посольство в Таиланде также выразило соболезнования родственникам погибших и поблагодарило тайскую полицию за масштабные поиски виновных. Убийство двух россиян в Паттайе 26 июля 2026 года подорвало имидж Таиланда как безопасного туристического направления, что признал и глава МИД страны.