Таиланд в 2025 году посетили 2 млн туристов из России

В 2025 году Таиланд посетили около 2 млн российских туристов. Об этом сообщил глава таиландского МИДа Сихасак Пхуангкеткеу в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

«Мы очень счастливы, что приняли более 2 млн гостей из России. Многие из них приезжают, получают очень приятные впечатления и возвращаются снова»,— отметил господин Пхуангкеткеу.

Министр также заверил, что страна примет дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность посещающих страну туристов — в том числе россиян. «Наша задача состоит не только в том, чтобы предоставить привлекательные [туристические] направления. Вопрос безопасности также очень важен»,— отметил он.

В этой связи Сихасак Пхуангкеткеу отметил, что инцидент с убийством 22-летней россиянки и ее несовершеннолетнего брата в Паттайе вызвал широкий резонанс. «Мы все шокированы случившимся», — отметил глава МИД Таиланда.

В конце июня 2026 года в Паттайе пропали двое россиян. Полиция задержала двух мужчин, они дали признательные показания. Задержанные рассказали, что хотели украсть у россиян мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Таиландские власти выплатили родным убитых компенсации и пообещали усилить безопасность туристов.