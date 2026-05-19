Россияне смогут платно продлить безвиз в Таиланде дополнительно на 30 дней

Российские туристы, находящиеся в Таиланде в течение 30 дней, смогут продлить безвизовое пребывание без необходимости выезжать за границу. Об этом ТАСС сообщили в тайском МИД. Услуга по продлению безвиза будет платной.

«Туристы из России ... смогут продлить безвизовое пребывание дополнительно на 30 дней, оплатив сбор в размере 1,9 тыс. батов ($58)», — сообщил собеседник агентства. По его словам, внести оплату можно будет «в любом иммиграционном офисе до истечения срока действия безвизового штампа». Также доступен «вариант оформления электронной туристической визы».

В ведомстве подчеркнули, что для всех иностранных туристов 30-дневный безвизовый режим «будет ограничен двумя пересечениями сухопутной границы в течение года». В то же время для туристов, прибывающих в Таиланд международными рейсами, нет ограничений по числу въездов. В отдельных случаях профильные власти смогут отказать во въезде, если заподозрят, что иностранец злоупотребляет безвизовым режимом или собирается посетить страну с нетуристическими целями.

Сегодня правительство Таиланда утвердило сокращение срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, включая Россию.