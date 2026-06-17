Таиланд готов увеличить турпоток из России
Таиланд каждый год посещают 2 млн российских туристов, заявил премьер-министр королевства Анутхин Чанвиракун. По его словам, Таиланд готов увеличить турпоток из России.
Господин Чанвиракун уточнил, что Таиланд рассчитывает расширить сотрудничество с Россией в области оздоровительного и медицинского туризма. Он считает, что это «создаст экономические возможности», а также поможет улучшить качество жизни людей.
«Таиланд особенно приветствует возросший интерес российских инвесторов, проявленный в рамках Российско-таиландского инвестиционного форума... В сфере туризма еще есть большой потенциал для дальнейшего роста»,— сказал Анутхин Чанвиракун на деловом форуме Россия—АСЕАН в Казани (цитата по ТАСС).
На прошлой неделе МИД России призвал россиян с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд из-за «высокой угрозы задержания или ареста» по запросам США. В МИД Таиланда заверили, что королевство безопасно для туристов из всех стран, а случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. В мае правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе России.
Власти Таиланда ранее уже сталкивались с вопросами безвизового режима для россиян. Например, в октябре 2023 года правительство обсуждало возможность увеличения срока безвизового пребывания до 90 дней, причем российский посол в Таиланде Евгений Томихин подтверждал наличие такой идеи. Тем не менее, уже в мае 2025 года сокращение срока безвиза с 60 до 30 дней было одобрено, что коснулось граждан более чем 90 стран, включая Россию. Причиной такого решения стали многочисленные нарушения закона со стороны иностранных граждан.
Интерес Таиланда к увеличению российского турпотока, несмотря на меняющиеся условия безвизового режима, подтверждается заявлениями должностных лиц. Так, в апреле 2025 года глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун отмечала важность доходов от российских туристов для экономики страны и заявляла, что 60-дневный срок безвизового пребывания для россиян сохранят, если будет спрос. Российские туристы стабильно входят в тройку лидеров по числу прибывающих в Таиланд иностранцев. Например, с января по май 2025 года Таиланд посетили 961 тысяча российских туристов, а за весь 2023 год — почти 1,5 миллиона россиян.