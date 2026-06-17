Таиланд каждый год посещают 2 млн российских туристов, заявил премьер-министр королевства Анутхин Чанвиракун. По его словам, Таиланд готов увеличить турпоток из России.

Господин Чанвиракун уточнил, что Таиланд рассчитывает расширить сотрудничество с Россией в области оздоровительного и медицинского туризма. Он считает, что это «создаст экономические возможности», а также поможет улучшить качество жизни людей.

«Таиланд особенно приветствует возросший интерес российских инвесторов, проявленный в рамках Российско-таиландского инвестиционного форума... В сфере туризма еще есть большой потенциал для дальнейшего роста»,— сказал Анутхин Чанвиракун на деловом форуме Россия—АСЕАН в Казани (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе МИД России призвал россиян с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд из-за «высокой угрозы задержания или ареста» по запросам США. В МИД Таиланда заверили, что королевство безопасно для туристов из всех стран, а случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. В мае правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе России.