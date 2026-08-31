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Суд рассмотрит иски экс-сенатора Рауфа Арашукова к колонии «Черный дельфин»

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области назначил на 1 октября 2026 года рассмотрение административных исков бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» (ИК-6).

Рауф Арашуков в зале суда в 2022 году

Рауф Арашуков в зале суда в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Рауф Арашуков в зале суда в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Осужденный обжалует постановления о его водворении в ШИЗО, вынесенные за разного рода нарушения. Ответчиками являются ФСИН России, УФСИН по Оренбургской области, ИК-6 и начальник колонии.

Как ранее сообщал “Ъ”, поводом для водворения Рауфа Арашукова в штрафной изолятор послужил отказ осужденного выходить на работу. В ШИЗО осужденный объявил голодовку, которая длилась десять дней, требуя обеспечить «нормальные» условия труда. В исках экс-сенатор утверждает, что отказ от работы был вызван уважительными причинами — ненадлежащими условиями в рабочей камере, в частности чрезмерно высокой температурой воздуха, из-за которой ухудшилось его состояние здоровья.

Арашуков просит признать постановления руководства колонии незаконными и обязать учреждение устранить последствия взысканий.

Чем известен экс-сенатор Рауф Арашуков

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Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года в зале заседаний Совета федерации. Вместе с ним под стражу взяли его отца Рауля, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил обоих к пожизненному заключению за создание преступного сообщества, организацию убийств, а также хищение газа у «Газпрома» и другие экономические преступления. В 2026 году Ленинский районный суд Оренбурга назначил Арашукову дополнительно десять лет колонии и штраф 120 млн руб. за дачу взятки сотруднику УФСИН — через адвоката он передал 3 млн руб. за создание привилегированных условий отбывания наказания.

Яна Вежлева, Самара

Фотогалерея

Действующие лица по делу сенатора Арашукова

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&lt;strong>Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии&lt;/strong>&lt;br> Признан виновным в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января 2019 года был задержан после лишения неприкосновенности. Судом назначено пожизненное наказание. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии
Признан виновным в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января 2019 года был задержан после лишения неприкосновенности. Судом назначено пожизненное наказание. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;strong>Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»&lt;/strong>&lt;br> Признан виновным по делу об участии в преступном сообществе, хищения природного газа на на 30 млрд руб., а также давлении на свидетеля. Судом было назначено пожизненное наказание, вину не признал

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»
Признан виновным по делу об участии в преступном сообществе, хищения природного газа на на 30 млрд руб., а также давлении на свидетеля. Судом было назначено пожизненное наказание, вину не признал

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;strong>Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»&lt;/strong>&lt;br> Был задержан в январе 2019 года по подозрению в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю»

Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Был задержан в январе 2019 года по подозрению в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;strong>Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;strong>Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;strong>Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах&lt;/strong>&lt;br> Признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Обвинение требует пять лет колонии общего режима

Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах
Признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Обвинение требует пять лет колонии общего режима

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;strong>Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ  /  купить фото

&lt;strong> Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков&lt;/strong>&lt;br>Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков
Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

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Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии
Признан виновным в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января 2019 года был задержан после лишения неприкосновенности. Судом назначено пожизненное наказание. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»
Признан виновным по делу об участии в преступном сообществе, хищения природного газа на на 30 млрд руб., а также давлении на свидетеля. Судом было назначено пожизненное наказание, вину не признал

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Был задержан в январе 2019 года по подозрению в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах
Признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Обвинение требует пять лет колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков
Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

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