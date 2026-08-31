Суд рассмотрит иски экс-сенатора Рауфа Арашукова к колонии «Черный дельфин»

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области назначил на 1 октября 2026 года рассмотрение административных исков бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» (ИК-6).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауф Арашуков в зале суда в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Рауф Арашуков в зале суда в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Осужденный обжалует постановления о его водворении в ШИЗО, вынесенные за разного рода нарушения. Ответчиками являются ФСИН России, УФСИН по Оренбургской области, ИК-6 и начальник колонии.

Как ранее сообщал “Ъ”, поводом для водворения Рауфа Арашукова в штрафной изолятор послужил отказ осужденного выходить на работу. В ШИЗО осужденный объявил голодовку, которая длилась десять дней, требуя обеспечить «нормальные» условия труда. В исках экс-сенатор утверждает, что отказ от работы был вызван уважительными причинами — ненадлежащими условиями в рабочей камере, в частности чрезмерно высокой температурой воздуха, из-за которой ухудшилось его состояние здоровья.

Арашуков просит признать постановления руководства колонии незаконными и обязать учреждение устранить последствия взысканий.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года в зале заседаний Совета федерации. Вместе с ним под стражу взяли его отца Рауля, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил обоих к пожизненному заключению за создание преступного сообщества, организацию убийств, а также хищение газа у «Газпрома» и другие экономические преступления. В 2026 году Ленинский районный суд Оренбурга назначил Арашукову дополнительно десять лет колонии и штраф 120 млн руб. за дачу взятки сотруднику УФСИН — через адвоката он передал 3 млн руб. за создание привилегированных условий отбывания наказания.

Яна Вежлева, Самара