Рауф Арашуков через суд оспаривает отправку в ШИЗО в колонии «Черный дельфин»

Пожизненно осужденный экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий наказание в колонии «Черный дельфин», обратился в суд с иском против администрации исправительного учреждения. В материалах дела указывается, что он оспаривает постановления начальника колонии о водворении в штрафной изолятор. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», поводом для помещения в ШИЗО стал отказ осужденного выходить на работу. В изоляторе Арашуков объявил голодовку, требуя обеспечить нормальные условия труда. Протест продлился 10 дней, заявил адвокат осужденного.

В иске бывший сенатор утверждает, что отказ от работы был вызван уважительными причинами — ненадлежащими условиями в рабочей камере, в частности, чрезмерно высокой температурой воздуха, из-за которой ухудшилось его состояние здоровья. В связи с этим господин Арашуков просит суд признать постановления руководства колонии незаконными и обязать учреждение устранить последствия взысканий. Соль-Илецкий районный суд принял иск к производству, заседание назначено на 31 августа.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совета Федерации. Тогда же под стражу взяли его отца Рауля — экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». В декабре 2022 года Мосгорсуд, с учетом вердикта присяжных, приговорил обоих к пожизненному лишению свободы. Основанием послужили обвинения в создании преступной группы, организации убийств и хищении газа у «Газпрома» на 4,4 млрд руб.

В 2026 году Ленинский районный суд Оренбурга вынес еще один приговор в отношении Арашукова — 10 лет колонии и штраф 120 млн руб. за дачу взятки сотруднику УФСИН. По версии следствия, через адвоката он передал 3 млн руб. за создание привилегированных условий отбывания наказания. Срок был присоединен к пожизненному, также назначен дополнительный штраф.

Яна Вежлева