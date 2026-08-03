Бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку в колонии

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, объявил голодовку с 1 августа. Как сообщил ТАСС адвокат заключенного Дмитрий Трубников, Арашуков держит голодовку исключительно на воде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Причина голодовки Арашукова из слов адвоката напрямую не ясна, однако, по словам юриста, с определенного момента бывший сенатор находится в ШИЗО и требует обеспечить нормальные условия для трудовой деятельности. Как сообщал адвокат в начале июня, Арашуков работает на швейном производстве.

Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза», Рауля Арашукова задержали и арестовали в январе 2019 года. В декабре 2022 года их приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств и хищении газа на 4,4 млрд. руб. В январе 2026 года Рауфу Арашукову добавили 10 лет заключения за попытку дачи взятки сотрудникам ФСИН для улучшения условий содержания в колонии.