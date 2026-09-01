Иностранный язык проиграл в борьбе духовно-нравственной культуре

С 1 сентября обществознание будут изучать только в выпускных классах — и сразу по единым учебникам под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Вместе с этим увеличивается количество уроков истории и добавляется новый предмет под названием «Духовно-нравственная культура России». Также в школах сократятся часы на изучение иностранного языка, зато появится возможность выбрать для изучения в качестве второго иностранного арабский. Изменения коснутся и предмета «Основы безопасности и защиты Родины» — теперь программа будет состоять из двух равноценных курсов: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новом учебном году школьникам придется уделить особое внимание начальной военной подготовке

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ В новом учебном году школьникам придется уделить особое внимание начальной военной подготовке

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

В новом 2026/27 учебном году процесс перехода к сокращенному курсу обществознания выходит на финальный этап. Теперь предмет будет преподаваться только в 9–11-х классах. На весь курс пока отводится 170 часов: один урок в неделю в 9-м классе и по два в 10-м и 11-м. Окончательный вариант, однако, предполагает еще меньше часов — 136. Такое расписание вступит в силу только через год — тогда у одиннадцатиклассников тоже останется лишь урок в неделю.

До 2025 года обществознание, напомним, изучалось с 6-го по 11-й класс и на весь курс отводилось 272 часа. В 2024 году в Минпросвещения решили, что курс избыточен, и сократили его вдвое. Переход к сжатой программе сделали поэтапным: в прошлом году обществознание исчезло из расписания учеников 6-х и 7-х классов, но в 8-х еще преподавалось. Реформа направлена на поднятие исторической грамотности школьников — за счет освободившихся часов увеличили количество уроков всемирной и отечественной истории, а также ввели новый курс «История нашего края».

Единый учебник по обществознанию уже существует, но по нему с этого года учатся только в 9-м и 10-м классах. В 11-м классе его начнут использовать только с 2027 года. Материалы для обновленного курса разрабатывались под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Руководитель авторского коллектива — глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский — отмечал на презентации издания, что в материалах «сохранили все лучшее, что было» и сделали содержание «более живым» за счет уменьшения количества теории и добавления жизненных примеров.

Помимо этого, в новом учебном году в школьную программу возвращается предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) — в новом формате и с обновленным названием «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Пока изучать его будут только во втором полугодии 5-го класса, но уже через год добавится по часу в неделю в 6-м и 7-м классах. Напомним, что этот предмет появился в расписании средней школы как отдельная дисциплина в 2023/24 учебном году. Однако потом Минпросвещения решило интегрировать этот предмет в курс «История нашего края», убрав его из расписания в 2025/26 учебном году. Изменения вызвали возмущение в РПЦ, где долго добивались включения ОДНКНР в обязательную школьную программу. Дискуссии шли почти год; в результате Минпросвещения решило создать для 5–7-х классов предмет уже с новым названием — ДНКР — и ввести его в программу с этого учебного года. В прошлом же году школьники не изучали ни ОДНКНР, ни ДНКР.

Часть часов на новый курс появилась за счет сокращения программы по иностранным языкам. С этого года количество часов на изучение этого предмета в 5–7-х классах сокращается с 510 до 408 часов (с трех часов в неделю до двух). Минпросвещения поясняло, что сокращение часов «направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане». Вместе с тем с нового года в школьную программу официально входит арабский язык — в ряде школ появится возможность изучать его в качестве второго иностранного языка. Курс разработан в рамках развития образовательного сотрудничества с ОАЭ.

Изменения коснутся и предмета «Основы безопасности и защиты Родины» — ОБЗР. В 2024 году он пришел на смену ОБЖ и состоял из 11 тематических модулей. Летом этого года Минпросвещения, однако, заявило, что с 1 сентября курс будет преподаваться по новым правилам и состоять из двух равноценных блоков по 34 часа каждый: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка» (НВП).

В рамках первого блока школьники среди прочего изучат правила обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб, а также правила дорожной безопасности и безопасности в цифровой среде.

В рамках НВП Минпросвещения намерено сформировать у школьников понимание основ защиты государства и готовности к военной службе.

В программу включены принципы национальной безопасности, правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, уроки о направлениях подготовки к военной службе и знакомство с общевоинскими уставами и воинской дисциплиной. Отдельное внимание уделяется противодействию экстремизму и терроризму.

Кроме того, с нового учебного года расширяется пилотный проект по введению оценки за поведение. В 2025 году в рамках эксперимента их выставляли в семи регионах страны, теперь же пилот расширили до всех субъектов РФ. Поведение будут оценивать у учеников со 2-го по 8-й класс по трехуровневой шкале («образцовое», «допустимое» или «недопустимое»). При выставлении оценки за поведение учитывается соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность и участие в школьных мероприятиях и проектах. Если апробация пройдет успешно, к 2027/28 учебному году оценки за поведение внедрят во всех школах с 1-го по 11-й класс.

Полина Ячменникова