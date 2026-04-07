Поведение школьников будут оценивать по трехуровневой модели

Оценивать поведение школьников будут по трехуровневой модели (образцовое, допустимое, недопустимое). Об этом 6 апреля заявила заместитель главы Минпросвещения Ольга Колударова. Критериями для выставления этой оценки станут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.

В 2025/26 учебном году оценку за поведение ввели в пилотном режиме в 89 школах из 7 регионов страны. В ходе апробации участвующие в эксперименте учебные заведения могли выбирать из трех моделей оценки. Помимо трехуровневой также использовались двухуровневая (зачет/незачет) и пятиуровневая.

После анализа пилотных практик в Минпросвещения пришли к выводу, что именно трехуровневая система является самой успешной. «Она отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений»,— заявила Ольга Колударова. Планируется, что в 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в десяти школах каждого из регионов, а в 2027/28 году новая оценка будет выставляться вообще во всех российских школах.

Полина Ячменникова