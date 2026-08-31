Томское УФАС выявило картель на закупках комплексов фотовидеофиксации

Томское управление ФАС России признало ООО «Корда групп» и ООО «Мастер-групп» нарушителями антимонопольного законодательства. Ведомство установило, что компании-конкуренты, поставляющие комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, заключили соглашение с целью поддержания цен на торгах.

«Одна из компаний подавала заявки, заведомо не соответствующие требованиям документации. Другая при этом являлась единственным реальным участником, что позволяло ей заключать контракты с минимальным снижением цены. Сговор реализовывали при проведении закупок в период с 2023 по 2024 год»,— сообщила пресс-служба управления.

По данным регулятора, согласованные действия участников рынка зафиксированы по итогам пяти аукционов общей стоимостью свыше 37 млн руб. В ближайшее время компаниям грозят оборотные штрафы.

Лолита Белова