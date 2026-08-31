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В Новосибирске выделят землю под коммерческий дронодром для подготовки спортсменов

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска опубликовал проект инвестиционного предложения по созданию коммерческого дронодрома.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Под будущий объект планируется выделить земельный участок площадью около 89 га в Октябрьском районе города. Согласно документу, строительство многофункциональной площадки обеспечит создание условий для развития беспилотного спорта и профессиональной подготовки операторов БПЛА.

Реализовать проект предлагается с использованием механизмов концессии или муниципально-частного партнерства (МЧП). По расчетам мэрии, возведение объекта займет пять лет.

Лолита Белова

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