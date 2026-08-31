ВС признал законным лишение свердловского «Экосервиса» статуса регоператора

Верховный суд РФ признал законным решение минЖКХ Свердловской области о лишении ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора в Западной зоне. Соответствующее определение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

«Решение арбитражного суда Свердловской области от 8 сентября 2025 г. по делу оставить в силе»,— указано в определении ВС РФ.

Арбитражный суд 8 сентября отказал ТБО «Экосервис» в удовлетворении иска. Компания требовала признать незаконным лишение ее статуса регионального оператора, принятое комиссией министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 29 июля 2024 года, а также признать недействительным уведомление о расторжении договора между компанией и минЖКХ региона в одностороннем порядке.

Иск к министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области был подан ООО «ТБО "Экосервис"» в декабре 2024 года после того, как компанию лишили статуса регионального оператора по вывозу отходов в Западной зоне Свердловской области. Комиссия посчитала, что действия организации стали причиной мусорного коллапса в 22 муниципалитетах зоны, и рекомендовала расторгнуть договор с регоператором. Компания оспаривала законность этих действий. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, однако в апелляции и кассации действия минЖКХ признали незаконными. Министерство природных ресурсов обжаловало решение в Верховном суде. Сейчас функции регоператора выполняет компания «ЭкоПарк», а «Экосервис» проходит процедуру банкротства.

В суде прокуратура, минприроды и минЖКХ Свердловской области указали, что решение о лишении компании статуса регионального оператора было принято законно, а необходимая процедура была соблюдена. «Экосервис» же утверждал, что со стороны предприятия отсутствовали нарушения вывоза коммунальных отходов, а сама процедура лишения не была проведена правильно.

Верховный суд установил, что от городских и районных администраций поступали жалобы на вывоз мусора, а минЖКХ выявило многочисленные нарушения в работе компании. При этом по нормам федерального и регионального законодательства министерство имело право лишить «Экосервис» статуса регоператора и расторгнуть договор в одностороннем порядке.

«Лишение общества статуса регионального оператора по обращению с ТКО вызвано необходимостью соблюдения прав и законных интересов неопределенного круга лиц и направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также охрану окружающей природной среды»,— указано в решении ВС РФ.

Решение вступает в силу со дня его вынесения. При этом «Экосервис» все еще может обжаловать его в президиум Верховного суда.

Анна Капустина