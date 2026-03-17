Кассация подтвердила отмену решения о лишении «Экосервиса» статуса регоператора

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение апелляции по иску ТБО «Экосервис» к свердловскому минЖКХ, следует из картотеки арбитражных дел. Оно признавало незаконным решение о лишении компании статуса регионального оператора Западной зоны Свердловской области.

«Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения»,— говорится в картотеке. Полноценного решения по делу пока нет.

В решении апелляционной инстанции — 17 арбитражного апелляционного суда — было указано, что министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обязано «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов» компаний. Суд приостановил исполнение решения апелляции до вынесения кассационного решения.

В отношении ТБО «Экосервис» рассматривается заявление о банкротстве, поданное компанией «Экотехпром» на 154,7 млн руб. Сам «Экосервис» в конце декабря — начале января подал в арбитраж 19 заявлений к юрлицам и физлицам на общую сумму порядка 470 тыс. руб., причем размер отдельных требований не превышает 40 тыс. руб.

Анна Капустина