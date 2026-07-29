Верховный суд покопается в мусоре

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации (ВС РФ) рассмотрит жалобу Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области на решение кассационного суда по делу о споре с компанией «ТБО "Экосервис"». Суды идут из-за лишения компании статуса регоператора по вывозу мусора. Юрист пояснил, что удовлетворение иска компании не значит, что министерство не сможет лишить ее статуса регионального оператора, а само решение Верховного суда может привести к пересмотру порядка принятия и опубликования приказов в Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу Минприроды на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по иску «ТБО "Экосервис"» к министерству. Заседание по делу назначили на 19 августа.

Иск к министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области был подан ООО «ТБО "Экосервис"» в декабре 2024 года после того, как компанию лишили статуса регионального оператора по вывозу отходов в Западной зоне Свердловской области. Комиссия посчитала, что действия организации стали причиной мусорного коллапса в 22 муниципалитетах зоны, и рекомендовала расторгнуть договор с регоператором. Компания требовала признать решение незаконным.

Бывший директор и соучредитель «ТБО "Экосервис"» Анна Распопова признана виновной в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), которое привело к мусорному коллапсу. Суд установил, что с сентября 2023 года по август 2024 года она перевела ООО ПКФ «Азимут» больше 80,3 млн руб., а ООО «Эко-Регул» — свыше 26 млн руб. При этом организации фактически не оказали услуги по вывозу мусора. Анне Распоповой назначили наказание в виде трех лет принудительных работ.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, однако апелляция согласилась с доводами компании и отменила нормативные акты, признав незаконным решение о лишении «Экосервиса» статуса регоператора.

«Обязать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью "ТБО "Экосервис"»,— говорилось в решении суда.

Как следует из решения апелляционной инстанции, нормативные акты Свердловской области вступают в силу после их опубликования. При этом приказы, которыми руководствовалась комиссия, вынося решение, опубликованы должным образом не были.

Министерство подало кассационную жалобу на решение, в которой указало, что суд проигнорировал фактические обстоятельства, которые привели к лишению статуса регионального оператора. В жалобе минприроды указало на длительность нарушений и их влияние на экологическую обстановку в регионе.

Помимо этого, министерство считает, что решение комиссии опирается на действовавшие на момент принятия нормы свердловского законодательства.

«Сохранение за обществом статуса регионального оператора затрагивает публичные интересы, поскольку осуществлено без исследования возможности дальнейшего выполнения функций с учетом возбуждения в отношении него процедуры несостоятельности»,— указано в позиции ведомства.

Ранее представители «ТБО "Экосервис"» после судебных заседаний заявляли корреспонденту «Ъ-Урал», что комиссия по лишению статуса регионального оператора приняла решение, несмотря на то что ранее актов о нарушении в отношении компании составлено не было. При этом само решение принимали в отсутствие представителей компании, не известив их об этом.

В качестве третьих лиц к делу привлечены мэрии Новоуральска и Ревды, на территории которых расположены мусорные полигоны, а также ООО «ЭкоПарк» (сейчас является региональным оператором в Западной зоне), ООО «Спецавтобаза» (временно выполняло функции регионального оператора после лишения «Экосервиса» этого статуса).

В мае «ТБО "Экосервис"» подало иск к министерству финансов Свердловской области на сумму 1,8 млрд руб. Компания требует возместить «убытки, причиненные в результате незаконных решений государственных органов».

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев пояснил, что Верховный суд в этой ситуации может отменить постановления апелляционной и кассационной инстанций и оставить в силе решение суда первой инстанции об отказе «Экосервису». «В таком случае лишение статуса и расторжение соглашения будут считаться законными, а компания утратит правовые основания требовать возвращения к деятельности регионального оператора и заключения необходимых договоров именно в этом качестве»,— считает господин Сергеев.

Еще один вариант — отправка дела на новое рассмотрение. В этом случае спор продолжится в нижестоящих судах. При этом, по словам господина Сергеева, в любом случае удовлетворение иска ООО «ТБО "Экосервис"» не будет означать, что министерство утратит право повторно поставить вопрос о лишении статуса регоператора, если для этого будут основания, а процедура будет проведена правильно.

«С точки зрения судебной практики наиболее важным будет ответ на вопрос, могло ли министерство лишить компанию статуса непосредственно на основании федеральных Правил № 1156 либо для этого обязательно требовались вступившие в силу региональные акты о создании комиссии и порядке ее работы. Если Верховный суд поддержит Минприроды, он фактически признает, что процедурные дефекты региональных приказов сами по себе не должны блокировать применение федеральных оснований для лишения статуса, особенно при наличии подтвержденных нарушений и угрозы публичным интересам»,— сказал господин Сергеев. По его словам, решение Верховного суда может привести к тому, что Свердловской области необходимо будет скорректировать порядок принятия и опубликования приказов, чтобы избежать подобных споров в дальнейшем.

Анна Капустина