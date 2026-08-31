Повторно объявлен тендер на строительство моста на остров Татышев в Красноярске

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска повторно объявил тендер на строительство пешеходного перехода в районе ул. Якутской на остров Татышев. Стартовая цена контракта увеличилась до 1,11 млрд руб., следует из материалов на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Предыдущий аукцион был объявлен в июле этого года с начальной ценой 1,06 млрд руб. На участие в тендере тогда подали две заявки, однако обе были отклонены из-за несоответствия требованиям.

Согласно конкурсной документации, длина моста составит 278,9 м, ширина прохожей части — 6,5 м. Расчетная пешеходная нагрузка определена в 400 кгс на кв. м. Кроме того, подрядчику предстоит организовать велодорожки, системы освещения, видеонаблюдения, а также благоустроить близлежащую территорию. Срок сдачи работ также перенесен — с 25 ноября на 20 декабря 2027 года.

В декабре прошлого года была проведена историко-культурная экспертиза по строительству моста. Препятствий к земляным работам ученые тогда не обнаружили.

Валерий Лавский