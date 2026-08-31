После атаки дронов в Екатеринбурге развернут пункт временного размещения

В Екатеринбурге после атаки дронов будет развернут пункт временного размещения в КЦ «Елизаветинский» на ул. Бисертская, 14, сообщил глава города Алексей Орлов в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кроме того, жители пострадавших домов могут согреться в школах №156 (ул. Эскадронная, 24) и №131 (ул. Гаршина, 8б).

В Свердловской области с 9:01 до 12:35 действовал режим беспилотной опасности. Как сообщил губернатор Денис Паслер, украинские дроны атаковали жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге, жертв нет. По данным уральского полпреда Артема Жоги, в одном из домов повреждены квартиры. Атака на склад торговой компании была предотвращена: обломки БПЛА упали рядом со зданием.

Ирина Пичурина