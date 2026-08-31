Мантуров: четверть автопрома в России к 2035 году займут гибриды и электромобили
Обновленная стратегия автомобильной промышленности предполагает, что к 2035 году в России будут производить 2,84 млн транспортных средств против нынешних 830 тыс., заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, долю российской продукции на внутреннем рынке автомобильной техники планируется довести до 80%.
Первый вице-премьер Денис Мантуров
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Новую отраслевую стратегию Денис Мантуров представил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Власти рассчитывают, что до 2035 года основу автопроизводства продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая газомоторные, но доля альтернативных силовых установок будет расти, рассказал господин Мантуров.
«В частности, в легковом сегменте до 2035 года четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды. Параллельно ориентируем предприятия на широкое внедрение систем помощи водителю, технологии автономного вождения и цифрового автомобиля»,— уточнил первый вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).
31 августа правительство утвердило стратегию развития автопрома России до 2035 года. Документ предполагает в том числе создание единой системы для компонентной базы. Также планируется повышение производительности труда в отрасли через автоматизацию процессов на производстве. По словам господина Мантурова, в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов уже инвестировано почти 100 млрд руб.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Точность в деталях».
К 2035 году Россия планирует производить 2,8 млн автомобилей в год, а доля отечественной техники на рынке должна составить 80%. В рамках реализации стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года планируется также унификация компонентной базы и увеличение инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов уже инвестировано почти 100 млрд рублей. Это обеспечило воссоздание производства автомобилей практически во всех востребованных сегментах. Дополнительно, значительный объем средств направлен на локализацию автокомпонентов.
Денис Мантуров в июне 2026 года с осторожным оптимизмом оценил перспективы рынка легковых автомобилей, отметив положительную динамику за первые четыре месяца года. Дальнейшая динамика, по его словам, будет зависеть от денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Центрального банка, что может стимулировать спрос.