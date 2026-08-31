Мантуров: четверть автопрома в России к 2035 году займут гибриды и электромобили

Обновленная стратегия автомобильной промышленности предполагает, что к 2035 году в России будут производить 2,84 млн транспортных средств против нынешних 830 тыс., заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, долю российской продукции на внутреннем рынке автомобильной техники планируется довести до 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Первый вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Новую отраслевую стратегию Денис Мантуров представил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Власти рассчитывают, что до 2035 года основу автопроизводства продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая газомоторные, но доля альтернативных силовых установок будет расти, рассказал господин Мантуров.

«В частности, в легковом сегменте до 2035 года четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды. Параллельно ориентируем предприятия на широкое внедрение систем помощи водителю, технологии автономного вождения и цифрового автомобиля»,— уточнил первый вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

31 августа правительство утвердило стратегию развития автопрома России до 2035 года. Документ предполагает в том числе создание единой системы для компонентной базы. Также планируется повышение производительности труда в отрасли через автоматизацию процессов на производстве. По словам господина Мантурова, в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов уже инвестировано почти 100 млрд руб.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Точность в деталях».