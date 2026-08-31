Правительство утвердило стратегию развития автопрома России до 2035 года

В России утверждена стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 года, сообщила пресс-служба правительства. Среди ее главных задач — выход на объем производства не менее 2,8 млн транспортных средств и повышение уровня технологической независимости.

В пресс-службе отметили, что одним из основных направлений стратегии стало развитие и поддержка автокомпонентной отрасли. Чтобы обеспечить экономически эффективное производство и предложение, стратегия включает создание единой системы для компонентной базы. Кроме того, планируется повышение производительности труда в отрасли через автоматизацию процессов на производстве.

Также планируется развивать сегмент высокоавтоматизированных машин. В стратегии указана необходимость закрепить права на интеллектуальную собственность за российскими компаниями и предприятиями. Правительство намерено создать карты технологической кооперации в автопроме. Они помогут повысить эффективность развития технологий и обеспечить согласованную работу всех участников отрасли.

На совещании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за прошлый год совокупный объем выпуска российского автопрома достиг 830 тыс. машин. Это более чем в два раза превышает уровень 2022 года, когда в отношении отрасли были введены санкции.