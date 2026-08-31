Мантуров назвал размер инвестиций в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов

Россия планирует к 2035 году производить 2,8 млн автомобилей в год, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями. По словам господина Мантурова, в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов было инвестировано почти 100 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Первый вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Наряду с постановкой на конвейер новых моделей это обеспечило воссоздание производства автомобилей практически во всех востребованных сегментах. В реадаптацию возвращенных в оборот заводов инвестировано порядка 100 млрд руб. Еще больший объем средств направлен на локализацию автокомпонентов»,— рассказал господин Мантуров.

Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что Россия планомерно движется к перезапуску всех автомобильных заводов, оставленных иностранными инвесторами. В начале июля на бывшем заводе Toyota в Шушарах Ленинградской области запустили производство российского Senat 900. В реиндустриализацию мощностей предприятия было вложено около 3 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Шушары ввели в Senat».