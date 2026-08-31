Мантуров назвал размер инвестиций в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов
Мантуров: в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов вложили 100 млрд руб
Россия планирует к 2035 году производить 2,8 млн автомобилей в год, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями. По словам господина Мантурова, в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов было инвестировано почти 100 млрд руб.
Первый вице-премьер Денис Мантуров
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Наряду с постановкой на конвейер новых моделей это обеспечило воссоздание производства автомобилей практически во всех востребованных сегментах. В реадаптацию возвращенных в оборот заводов инвестировано порядка 100 млрд руб. Еще больший объем средств направлен на локализацию автокомпонентов»,— рассказал господин Мантуров.
Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что Россия планомерно движется к перезапуску всех автомобильных заводов, оставленных иностранными инвесторами. В начале июля на бывшем заводе Toyota в Шушарах Ленинградской области запустили производство российского Senat 900. В реиндустриализацию мощностей предприятия было вложено около 3 млрд руб.
Подробности — в материале «Ъ» «Шушары ввели в Senat».
Производство автомобилей Senat 900 на бывшей площадке Toyota в Шушарах было запущено в июне 2026 года, и старт производству дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Оценки властей показывают, что в реиндустриализацию мощностей было вложено около 3 млрд рублей.
Помимо завода в Шушарах, в 2026 году планируется запустить производство на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил в феврале 2026 года, что в 2025 году объемы выпуска автомобилей на возобновленных предприятиях выросли на треть, до 368 тысяч машин.
Антон Алиханов также отметил, что отечественная доля в продажах произведенных в России автомобилей увеличилась с 45% до 56%. Минпромторг еще в декабре 2025 года заявлял, что к 2035 году доля автомобилей российского производства на внутреннем рынке должна достичь 80%, что соответствует докризисным показателям.