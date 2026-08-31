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На Среднем Урале отменили беспилотную опасность

В Свердловской области объявлен отбой беспилотной опасности, сообщили в МЧС региона. Ограничения в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге продолжают действовать.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщил губернатор Денис Паслер, украинские дроны атаковали жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге, жертв нет. По данным уральского полпреда Артема Жоги, в одном из домов повреждены квартиры. Атака на склад торговой компании была предотвращена: обломки БПЛА упали рядом со зданием.

Ирина Пичурина

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