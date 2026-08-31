В Иркутске организаторам азартных игр заменили условные сроки на реальные

По представлению прокуратуры ужесточено наказание пяти организаторам азартных игр в Иркутске. В феврале 2026 года Куйбышевский райсуд назначил им от 2,5 до 3 лет условно и штрафы от 100 до 200 тыс. руб. Иркутский областной суд заменил условные сроки на аналогичные реальные, а штрафы увеличил от 300 до 500 тыс. руб. Обвиняемых взяли под стражу, рассказали в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Еще четырем фигурантам, которые выполняли в подпольном казино роли кассира, бармена и охранников, оставили условные сроки, но увеличили штрафы.

По материалам уголовного дела, с июля 2020 года по февраль 2021 года пятеро иркутян организовали незаконное проведение азартных игр в цокольном помещении на улице Красногвардейской. Они приобрели игровые столы, автоматы, игральные карты, фишки, наняли четырех человек на позиции кассира, бармена и охранников.

Илья Николаев