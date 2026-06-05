Алиханов рассказал о планах перезапуска всех оставленных иностранцами автозаводов

Россия планомерно движется к перезапуску всех автомобильных заводов, оставленных иностранными инвесторами. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В конце прошлого года мы говорили о том, что перезапущены более 80% ранее "брошенных" производственных площадок, и мы планомерно движемся к 100% — с учетом того, что уже стартовало серийное производство автомобилей Senat на бывших мощностях Toyota в Шушарах»,— рассказал господин Алиханов в интервью ТАСС на форуме.

По словам министра, возобновление работы заводов позволило сохранить около 30 тыс. рабочих мест и промышленную базу для выпуска около 1,6 млн автомобилей ежегодно.

Накануне на бывшем заводе Toyota в Шушарах Ленинградской области началось производство российского автомобиля Senat 900. Модель также представили на ПМЭФ. В реиндустриализацию мощностей предприятия было вложено около 3 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ Северо-Запад» «Шушары ввели в Senat».