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На ПМЭФ представили автомобили Senat 900 и Senat 1000

На Петербургском международном экономическом форуме впервые представлен автомобиль бренда Senat. У седана Senat 900 трехлитровый двигатель мощностью 326 лошадиных сил. За 6,5 сек. он способен разгоняться до 100 км/ч.

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Senat 900

Senat 900

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Senat 1000

Senat 1000

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Senat 900

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Senat 1000

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сегодня было запущено производство модели Senat 900. Автомобили будут производить на бывшей площадке Toyota в Шушарах. Старт производству дал первый вице-премьер Денис Мантуров. По данным властей, инициаторы проекта вложили в реиндустриализацию бывших мощностей Toyota порядка 3 млрд руб.

Также на форуме сегодня представили прототип второй модели бренда — Senat 1000. Сроки его выхода на рынок пока точно не определены.

О новинках на авторынке — в материале «Ъ» «Лица и маски».

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