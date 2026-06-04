На ПМЭФ представили автомобили Senat 900 и Senat 1000
На Петербургском международном экономическом форуме впервые представлен автомобиль бренда Senat. У седана Senat 900 трехлитровый двигатель мощностью 326 лошадиных сил. За 6,5 сек. он способен разгоняться до 100 км/ч.
1 / 2
Сегодня было запущено производство модели Senat 900. Автомобили будут производить на бывшей площадке Toyota в Шушарах. Старт производству дал первый вице-премьер Денис Мантуров. По данным властей, инициаторы проекта вложили в реиндустриализацию бывших мощностей Toyota порядка 3 млрд руб.
Также на форуме сегодня представили прототип второй модели бренда — Senat 1000. Сроки его выхода на рынок пока точно не определены.
О новинках на авторынке — в материале «Ъ» «Лица и маски».