Ограничения в Кольцово сняты
Органами управления воздушным движением сняты временные ограничения в Кольцово, которые вводились на фоне беспилотной опасности, сообщили в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Опасность атаки дронов действовала в Свердловской области с 9:01 до 12:35.
Как сообщил губернатор Денис Паслер, украинские дроны атаковали жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге, жертв нет. По данным уральского полпреда Артема Жоги, в одном из домов повреждены квартиры. Атака на склад торговой компании была предотвращена: обломки БПЛА упали рядом со зданием.