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Ограничения в Кольцово сняты

Органами управления воздушным движением сняты временные ограничения в Кольцово, которые вводились на фоне беспилотной опасности, сообщили в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Опасность атаки дронов действовала в Свердловской области с 9:01 до 12:35.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, украинские дроны атаковали жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге, жертв нет. По данным уральского полпреда Артема Жоги, в одном из домов повреждены квартиры. Атака на склад торговой компании была предотвращена: обломки БПЛА упали рядом со зданием.

Ирина Пичурина

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