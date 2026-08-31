Ограничения в Кольцово сняты

Органами управления воздушным движением сняты временные ограничения в Кольцово, которые вводились на фоне беспилотной опасности, сообщили в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Опасность атаки дронов действовала в Свердловской области с 9:01 до 12:35.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, украинские дроны атаковали жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге, жертв нет. По данным уральского полпреда Артема Жоги, в одном из домов повреждены квартиры. Атака на склад торговой компании была предотвращена: обломки БПЛА упали рядом со зданием.

Ирина Пичурина