Индекс промпроизводства в Новосибирской области за семь месяцев составил 94,9%
Новосибирская промышленность ухудшила свои показатели в июле. Это следует из сообщения Новосибирскстата об итогах работы отрасли в январе—июле 2026 года.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Индекс промышленного производства в регионе составил 94,9% к аналогичному периоду прошлого года. В июле новосибирское промпроизводство сократилось на 3,5% к июню 2026 года и на 1,7% — к июлю 2025-го.
Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2026 года в новосибирской промышленности был зарегистрирован рост. По итогам первого полугодия индекс промпроизводства составлял 96,6%.
В целом в России рост промышленного производства за январь—июль составил 0,1% к тому же периоду 2025 года. В июле выпуск превысил прошлогодний на 0,4%, а после устранения сезонности прибавил к июню лишь 0,1%.