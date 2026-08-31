«Кузбассразрезуголь» признан лучшей угольной компанией в Кемеровской области

В Кемерове в преддверии Дня шахтера подвели итоги ежегодного областного конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России». Победителем в номинации «Угольная компания 2026» стала старейшая в регионе компания по открытой добыче угля – «Кузбассразрезуголь». Награду коллективу вручил губернатор Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

«Развитие нашей Компании неразрывно связано с достижениями горняков, которые вкладывают в это силы, опыт, ставят рекорды и вписывают свои имена в историю открытой угледобычи. Мы активно внедряем передовые и цифровые решения, повышаем уровень автоматизации производства. Но во главе угля остаются люди – горняки и шахтеры, которые его добывают. Сплоченность, целеустремленность и верность горняцким традициям позволяют нам уверенно идти вперед», - отметил генеральный директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

История компании и открытой угледобычи в Кемеровской области началась почти 80 лет назад с создания первого в регионе разреза. За это время горняки «Кузбассразрезугля» добыли более 2,5 млрд тонн угля и вошли в историю десятками мировых, всесоюзных и всероссийских рекордов производительности. Вместе с предприятиями строились города, которые и сегодня развиваются при участии угольной компании.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

«Кузбассразрезуголь» является родоначальником множества традиций для угольной промышленности. Одна из них – в канун профессионального праздника проводить Бригадирский и Торжественный приемы, чествовать лучших сотрудников и вручать им награды и ценные подарки – автомобили.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

Ко Дню шахтера-2026 горняки компании получили более 1 тыс. государственных, ведомственных, областных, муниципальных и корпоративных наград. Семи работникам Указом Президента РФ Владимира Путина присвоено звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Также лучшие горняки отмечены медалями Минэнерго РФ «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса», знаками «Шахтерская слава» и другими наградами.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

Передовики производства получили в подарок от компании ключи от автомобилей. В этом году обладателями внедорожников стали машинисты экскаваторов, водители карьерных самосвалов, бригадиры, начальники горных участков, которые стали победителями профсоревнований и достигли высоких производственных показателей по итогам шахтерского года.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

АО «УК "Кузбассразрезуголь"»