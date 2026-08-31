«Сибуправтодор» требует с подрядчика строительства Восточного обхода 234 млн рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск к генподрядчику строительства Восточного обхода — компании АО «Новосибирскавтодор». Истцом выступает заказчик объекта, Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог „Сибирь“» (ФКУ «Сибуправтодор»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство Восточного обхода Новосибирска

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Строительство Восточного обхода Новосибирска

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно картотеке арбитражных дел, заявление было зарегистрировано 28 августа. Учреждение требует взыскать с подрядчика 234,1 млн руб. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту. Иск пока не принят к производству.

Согласно информации на сайте «Новосибирскавтодора», компания занималась строительством 20-километрового участка Восточного обхода — части магистрали, которая в перспективе соединит Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток из Новосибирска.

Ранее — в апреле 2026 года — «Сибуправтодор» попытался взыскать с предыдущего подрядчика— АО «Сибмост» 2,52 млрд руб. убытков по этому же проекту. Третьими лицами к разбирательству привлекли прокуратуру Новосибирской области и «Новосибирскавтодор». В учреждении тогда отметили, что иск обусловлен правом заказчика потребовать от контрагента возмещения убытков в размере разницы между ценой расторгнутого контракта и ценой нового контракта. Документ предусматривал строительство первого этапа Восточного обхода с 2013 по 2020 год. Впоследствии он был расторгнут из-за отставания от графика работ, в то же время «Сибмост» признали банкротом. Генподрядчиком обхода стал «Новосибирскавтодор». В иске «Сибуправтодору» было отказано.

Строительство Восточного обхода Новосибирска — участка трассы Р-256 «Чуйский тракт» — ведется с 2013 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в 2024 году оценивало общий объем инвестиций в проект в 23,6 млрд руб., в том числе 2,6 млрд руб. до 2026 года и 21 млрд руб. в период с 2026 по 2028 год.

Лолита Белова