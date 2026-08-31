Площадь красноярских лесных пожаров превысила 600 тыс. гектаров
Площадь природных пожаров на территории Красноярского края по итогам минувших выходных составила 612,5 тыс. га. За последние сутки прирост составил свыше 25 тыс. га, следует из данных лесопожарного центра региона.
К утру 31 августа в крае действуют 149 пожаров в четырех округах: Эвенкийском, Туруханском, Енисейском и Таймырском Долгано-Ненецком. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 428 человек, задействовано две единицы техники.
По данным «Среднесибирского УГМС», днем 31 августа температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов, ожидается усиление ветра до 20 м/с.