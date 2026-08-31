Годовой план по аграрному экспорту Новосибирская область выполнила к сентябрю

Новосибирская область выполнила годовой план по экспорту сельскохозяйственной продукции. Об объеме поставок за рубеж вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов сообщил 31 августа на областном оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

«На экспорт продукция АПК вывезена с нарастающим итогом с начала года — 2,1 млн тонн. Это 101% от целевого показателя на год»,— рассказал господин Михайлов. В 2025 году регион поставил за рубеж 2,6 млн тонн такой продукции.

В ходе уборочной кампании 2026 года новосибирские аграрии собрали первый миллион тонн зерновых культур. К началу этой недели обмолочено 500 тыс. га (44% к плану), средняя урожайность составляет 20 ц/га.

Валерий Лавский