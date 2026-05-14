Российскую вакцину от рака получили первые пять пациентов

Российскую вакцину от рака ожидают 35 пациентов. Первые пять уже получили препарат и находятся на лечении, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Речь идет только о раке кишечника. Чтобы оценить ее эффективность, необходимо пронаблюдать вакцинированного хотя бы несколько месяцев, рассказала «Известиям» госпожа Скворцова.

Вакцину изготавливают на основе генетических материалов каждого больного. С декабря запущен сайт, на котором больные могут подать заявление на включение в реестр ожидающих вакцины. После этого в течение пяти рабочих дней специалисты-онкологи проводят консилиум, чтобы понять, есть ли необходимость в вакцинации.

«Начали мы этот процесс в марте, и первый вакцинированный уже провел шесть введений вакцины. Пока нужно сказать, что вакцина хорошо переносится, она безопасна, и она дает тот иммунный ответ, который адекватен, то есть тот, на который мы рассчитывали»,— утверждает глава ФМБА.

Согласно постановлению правительства, несколько новых передовых способов лечения онкологических заболеваний, включая онковакцины и CAR-терапию, стали доступны гражданам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Расходы на каждый пролеченный случай составят от 800 тыс. до 7 млн руб.

