Онкологии добавили новаций

Согласно принятому правительством постановлению, несколько новых передовых способов лечения онкологических заболеваний, включая онковакцины и CAR-терапию, стали доступны гражданам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Расходы на каждый пролеченный случай составят от 800 тыс. до 7 млн руб., и их финансирование в этом году будет происходить за счет уже утвержденных лимитов трат системы здравоохранения. Пациентские организации, впрочем, опасаются, что затормозить внедрение новшеств в реальную практику клиник может отсутствие профильных клинических рекомендаций.

Правительство увеличило перечень видов лечения онкологических заболеваний, которые становятся доступны россиянам в рамках ОМС. Это расширение зафиксировано в опубликованной 6 апреля обновленной программе гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026–2028 годы.

Речь идет о включении в ОМС трех новых способов лечения — персонализированных мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента, противоопухолевой лекарственной терапии персонализированной пептидной вакциной «Онкопепт» и Т-клеточной иммунотерапии с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T. Об особенностях их применения для пациентов “Ъ” уже писал ранее (подробнее см. “Ъ” от 26 марта).

Стоимость лечения новыми видами терапии довольно высока и колеблется от 800 тыс. до 7 млн руб. Финансирование будет происходить в рамках уже утвержденных расходов системы ОМС.

Во многих странах такой дорогостоящий вид новой помощи, как CAR-терапия, финансируют в рамках «риск-шеринга» (разделения рисков). Этот механизм предполагает использование договорных моделей при закупках, что позволяет устанавливать дополнительные требования к производителям (такие как снижение объема обязательств покупателя в зависимости от результата применения препарата у конкретного пациента). В теории риск-шеринг увеличивает эффективность бюджетных расходов за счет исключения или сокращения нерезультативных трат. В первую очередь применение риск-шеринга оправданно как раз для закупок сверхдорогих препаратов, используемых для монотерапии какого-либо заболевания.

Ранее аргументы в пользу применения именно такой модели финансирования CAR-терапии в России высказывал подведомственный Минздраву Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи. Однако конкретные механизмы ее реализации по итогам экспертной дискуссии в российском законодательстве о госзакупках так и не появились. Поэтому, скорее всего, отмечает сопредседатель Всероссийского общества пациентов Юрий Жулев, оплата лечения с помощью таких технологий будет происходить традиционным способом.

Что касается возникающих дополнительных расходов системы ОМС, то, по его мнению, российское законодательство позволяет правительству достаточно гибко выделять для бюджета здравоохранения дополнительные средства.

Помимо вопросов финансирования затормозить внедрение новых методов лечения (особенно распространение онковакцин) в реальную врачебную практику может недостаточно широкое их внедрение в клинические рекомендации, считает зампред координационного совета организации «Движение против рака» Галина Маргевич. «Обеспокоенность вызывает доступность данных методов терапии. Даже при включении их в программу государственных гарантий без присутствия в клинических рекомендациях широкое применение их в медицинских организациях в рамках ОМС будет затруднительным»,— считает Галина Маргевич.

Анастасия Мануйлова