Сотрудники охраны новосибирских школ получили металлодетекторы

К началу 2026/2027 учебного года в образовательных учреждениях Новосибирской области, находящихся в ведении региона, усилены меры безопасности. Об этом сообщила министр образования области Мария Жафярова на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По ее словам, муниципалитеты оснастили сотрудников охраны образовательных учреждений ручными металлодетекторами. Соответствующее решение принял оперативный штаб под руководством вице-губернатора Валентины Дудниковой.

1 сентября в Новосибирской области откроются 1657 учебных учреждений. В общей сложности там будут учиться 523,7 тыс. детей.

Валерий Лавский